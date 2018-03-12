Bodrum'u sarsan kaza; Belediye Başkan Yardımcısı denize uçan otomobilde öldü (3)

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TOPRAĞA VERİLDİ Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın cenazesi, Çiftlik Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Aşağı Yalı Camii'ne götürüldü

12 Mart 2018 21:20

TOPRAĞA VERİLDİ
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ\'ın cenazesi, Çiftlik Mahallesi\'ndeki evinde helallik alınmasının ardından yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Aşağı Yalı Camii\'ne götürüldü. Bodrum protokolünün yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün ve Milas Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat\'ın da katılımıyla ikindide kılınan cenaze namazı sonrası Altındağ, Aşağı Yalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Altındağ\'ın eşi Nagihan Meryem Altındağ, oğlu Yiğit Altındağ ile Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, taziyeleri kabul etti.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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