Bodrum'u sağanak vurdu, tsunami etkisi yarattı!..

Sağanak yağmur, Muğla'nın Bodrum ilçesini yarım saatte göle çevirdi. İlçede çok sayıda ev ve işyeri su altında kaldı. Meteoroloji, Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına sebebiyle, Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Tatil cenneti Bodrum sele teslim oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi özellikle Turgutreis, Bitez ve Yalı beldelerinde etkili olan sağanak nedeniyle, bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bazı köylerde, ev ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı



Bodrum'da gece yarısı başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak yağış birçok ev ve işyerini sular altında bırakırken gün ağarması ile felaketin boyutları ortaya çıktı.

Sağanak yağışta elektrik direkleri devrildi, bahçe ve istinat duvarları çöktü. Villa sahipleri sabah manzarayı görünce şoke oldu.

Turgutreis'te 14 ev ve işyerinin alt katlarını su bastı, onlarca ev ve sitenin bahçe duvarları kullanılamaz hale geldi. Üç otomobilin camları parçalandı. Devrilen elektrik direkleri villaların bahçesine girdi, bazı yolların tamamen kapanmasına neden oldu.



'Sanki tsunami geçti'



Yalı Mahallesi'nde müstakil villada oturan TRT'den emekli ses sanatçısı 61 yaşındaki Özlem Başkaya, “Gece aniden bastıran sağanak ne duvar bıraktı ne çatı. Sabah evlerin bütün alt katları su ile doluydu, sanki tsunami geçti'' dedi.



'61 yaşındayım böyle sağanak görmedim'



Bodrum'da bir saatte 76 metreküp yağışın düştüğü Turgutreis beldesinde itfaiye, zabıta ve temizlik işçileri ile sabah saatlerinde incelemelerde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk büyük şok yaşadığını belirtti.

Dinçberk, “61 yaşındayım bugüne kadar böyle sağanak görmedim. Felaketin boyutu büyük olmasa da, yıkılan elektrik direkleri ve duvarlar, hasar gören ve kullanılamayacak hale gelen yollar var. Can kaybı ve yaralanan olmaması büyük şans. Belediye ekiplerimizle çevre belediyelerden yardım isteyerek hasar gören yolların ve duvarların tamiri ile evleri basan suları tahleyi etmek için yaklaşık 100 kişilik ekibi seferber ettik, çalışmaları sürdürüyoruz'' dedi.

Turgutreis- Akyarlar köyünü birbirine bağlayan Mustafa Kemal Bulvarı ile Turgut Özal Caddesi'nde de yer yer çökmeler meydana geldi, karayolu kullanılamaz hale geldi. İlçe merkezindeki iş makinaları traktör ve belediye ekipleri Turgutreis'e sevk edildi.



Antalya ve Muğla'da kuvvetli yağış uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Muğla kıyıları ile Antalya ve Kemer, Kale, Kumluca, Kaş, Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yetkililer, meydana gelebilecek sel, heyelan, yıldırım gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.



Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz



Kuzey Ege'deki kuvvetli poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattı arasındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkililerinden alınan bilgilere göre, zaman zaman hızını artıran fırtına nedeniyle, Kabatepe'den saat 15.00, Gökçeada'dan ise saat 12.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Yetkililer, diğer hatlardaki seferlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisini öğleden sonra arttırmasının beklendiğini kaydetti.