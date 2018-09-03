Bodrumspor'un ilk hafta kabusu

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezona büyük umutlarla giren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ilk hafta evinde adeta kabus yaşadı.

Taraftarı önünde Eyüpspor karşısında 2 kez öne geçip 82\'nci dakikada beraberlik golüne engel olamayan yeşil-beyazlı ekip, 90\'ıncı dakikada penaltı kazanıp 3 puana çok yaklaşırken sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Takımın en tecrübeli isimlerinden Göksu\'nun 90\'ıncı dakikada kaçırdığı penaltı sonrası yıkım yaşayan Bodrumspor, uzatmanın son saniyesinde 90+5\'inci dakikada kalesinde mağlubiyet golünü de iyice görünce kahroldu.

İlk hafta evinde kazanmaya çok yaklaşmışken puan dahi alamayan Muğla temsilcisinde daha önce Adanaspor\'u Süper Lig\'e çıkaran tecrübeli teknik direktör Engin İpekoğlu da ilk maçında büyük üzüntü yaşadı. Bodrumspor, haftaya Ankara Demirspor deplasmanına çıkacak.