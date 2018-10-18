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Spor

Bodrumspor'dan sert fren

BODRUM, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Kastamonuspor 1966 ve Bayrampaşa maçlarını kazanıp zirve yolunda yükselişe geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a Samsunspor dur dedi

18 Ekim 2018 17:10

BODRUM, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste Kastamonuspor 1966 ve Bayrampaşa maçlarını kazanıp zirve yolunda yükselişe geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a Samsunspor dur dedi. Evinde kırmızı-beyazlılara 2-0 yenilen Ege temsilcisi, 15 puanda kalarak ilk 5\'in dışına çıktı. Bu sezon sahasında 2\'nci mağlubiyetini alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Engin İpekoğlu, çok üzgün olduklarını ancak bu kaybı mutlaka telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor bu hafta Ankara\'da Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. 

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