Bodrumspor'da Agah Oktay boşa çıktı

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 4 sezon formasını giyen Agah Oktay Yılmaz\'la yollarını ayırdı.

Yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak anlaşma sağlandı ve Agah Oktay transfer sezonunun bitmesi nedeniyle boşta kaldı. Bodrumspor\'dan yapılan açıklamada, \"Bodrumsporumuz\'da 4 sezon boyunca formasını hakkıyla terleten, BAL şampiyonluğuyla birlikte 2 şampiyonluk ve 1 Play-Off heyecanı yaşayan takım kaptanlarımızdan Agah Oktay Yılmaz\'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Agah Oktay Yılmaz\" ifadeleri kullanıldı.