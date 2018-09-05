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Spor

Bodrumspor'da Agah Oktay boşa çıktı

BODRUM, (DHA) TFF 2

05 Eylül 2018 16:16

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 4 sezon formasını giyen Agah Oktay Yılmaz\'la yollarını ayırdı.
Yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak anlaşma sağlandı ve Agah Oktay transfer sezonunun bitmesi nedeniyle boşta kaldı. Bodrumspor\'dan yapılan açıklamada, \"Bodrumsporumuz\'da 4 sezon boyunca formasını hakkıyla terleten, BAL şampiyonluğuyla birlikte 2 şampiyonluk ve 1 Play-Off heyecanı yaşayan takım kaptanlarımızdan Agah Oktay Yılmaz\'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Agah Oktay Yılmaz\" ifadeleri kullanıldı. 

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