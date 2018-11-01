Bodrumspor'a kupa morali

BODRUM, (DHA) -

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta son 3 maçını kaybederek Play-Off hattından uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda moral buldu. Kupada Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor\'u evinde 2-1 mağlup ederek eleyen yeşil-beyazlı ekip, adını 5. tura yazdırdı. Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor\'un da kupaya dahil olacağı 5. tur, çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan taraf adını son 16 turuna yazdıracak.

Bodrumspor olarak ilk kez bir resmi maçta Süper Lig temsilcisiyle karşılaşıp galip geldiklerini söyleyen teknik direktör Engin İpekoğlu, kulüpteki mali sıkıntılara da dikkat çekerek, \"Haddimizi bilerek oynadık. İki gol bulduk ama daha fazlasını da atabilirdik. Özellikle mali konularda çaba gösterilmesini umuyorum. Oyuncular yaklaşık 3-4 aydır hemen hemen hiç para almadan mücadelesine devam ediyor. Mali konuların iyileştirilmesini diliyorum\" dedi.