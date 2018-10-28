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Spor

Bodrumspor sert düştü

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona iyi başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde lider Sarıyer'e 3-1 mağlup olarak üst üste 3'üncü yenilgisini almanın üzüntüsünü yaşıyor

28 Ekim 2018 15:34

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezona iyi başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde lider Sarıyer\'e 3-1 mağlup olarak üst üste 3\'üncü yenilgisini almanın üzüntüsünü yaşıyor. 
Samsunspor\'a evinde 2-0, Keçiörengücü\'ne deplasmanda 3-2 yenildikten sonra Sarıyer karşısında da puan yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar, Play-Off yarışında bir yara daha aldı. Aldığı kötü sonuçlarla 5\'inci sıradan 8\'inci basamağa gerileyen Bodrumspor\'un zirveyle arasındaki puan farkı 2\'den 11\'e yükseldi.

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