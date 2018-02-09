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Spor

Bodrumspor evinde Amed Sportif'le oynuyor

BODRUM, (DHA) - TFF 2

09 Şubat 2018 15:52

BODRUM, (DHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Sancaktepe Belediyespor\'la oynadığı maçı 3-1 kaybeden alt sıralardaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile evinde karşılaşacak. İlçe Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak maçta Gökçen Öztürk görev alacak. Muğla İl Spor Güvenlik Kurulu kararınca Amed Sportif taraftarları stada alınmayacak. Deplasman yasaklarına tepki gerekçesiyle 28 Ocak\'ta oynaması gereken Sivas Belediyespor maçına çıkmayan konuk ekibe hükmen yenilgi cezası verilerek 3 puanı silinmişti. 
Bu maça da çıkmadığı takdirde yine hükmen yenik sayılıp aynı sezon içinde ikinci kez bu cezayı aldığı için TFF Futbol Disiplin Talimatı gereği küme düşürülecek Amed Sportif\'in sahaya çıkması bekleniyor.
Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Amed Sportif müsabakasını kazanarak tırmanışa geçmek istediklerini söyledi. Karakaya, \"Biz yönetim ve oyuncularımız olarak Diyarbakır\'a gittiğimizde iyi bir şekilde ağırlanmıştık. Rakibimizi biz de elimizden geldiğince iyi şekilde ağırlarız\" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında Diyarbakır\'da oynanan maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

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