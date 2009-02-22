Bodrumlu balerinler Türkiye’yi temsil edecek

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Zeynep Okçu Bale Okulu, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek ''Uluslararası Prag Dans Festivali'' ile Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki ''Tianjin Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali''nde, Türkiye'yi temsil edecek.



Zeynep Okçu Bale Okulu kurucusu ve bale öğretmeni Zeynep Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada'nın Vancouver kentinde 28 Haziran-4 Temmuz arasında düzenlenen ''2008 Dans Dünya Kupası''nda 5 madalya kazandıklarını, kuruldukları tarihten bu yana Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ettiklerini söyledi.



Yeni yılda da yurt dışındaki birçok dans festivali ve yarışmasına katılacaklarını belirten Okçu, şöyle dedi:



''2005 yılında ilk yurt dışı tecrübemiz olan 'Uluslararası Prag Dans Festivali'ne, 1-7 Temmuz arasında ikinci kez katılacağız. 26 öğrencimizle festival için hazırlıklara başladık. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda dans okulunun katılacağı yarışmada madalyalar kazanmayı hedefliyoruz.''



Okçu, 21 Temmuz-3 Ağustos arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek ''Tianjin Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali''ne davet edildiklerini, bu organizasyon için ise 16 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.



Okulun uluslararası alanda profesyonel kariyer yapabilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediğini ve bu hedef için dünya standartlarında akademik bir eğitim verdiğini ifade eden Okçu, yoğun çalışmaların karşılığını, bale eğitimi için çok kısa sayılabilecek bir sürede önemli uluslararası başarılar kazanarak aldıklarını ifade etti.



İlk olarak, 2005'de Rusya, ABD, İtalya, Belçika, Fransa, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Kore ve Panama gibi ülkelerdeki dansçıların katıldığı ''9. Uluslararası Prag Dans Festivali'nde okul olarak 6, bireysel olarak 11 ödül kazandıklarını aktaran Okçu, şunları söyledi:



''Bu başarının ardından Zeynep Okçu Bale Okulu 2006'da İtalya'daki 'Dance Grand Prix Italy' yarışmasına, Türkiye'den ilk olarak davet edildi. Burada yarıştığı her alanda, İtalya, İsviçre, İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti, İzlanda, ABD ve Fransa gibi tüm rakip ülke okullarını geride bırakarak birinciliği kazandı.''



(AA)

