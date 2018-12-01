Bodrum'daki sel Roma'dan kalma lahiti ortaya çıkardı

Bodrum'da sel sularının çekilmesinin ardından Geç Roma Dönemi'ne ait bir lahit gün yüzüne çıktı.



Bodrum'da dün sağanağın neden olduğu sel sonrası Bitez Mahallesi'ndeki bir yamaçta mezar ortaya çıktığını fark eden çevre sakinleri, durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden müze yetkilileri, sel sularının üzerindeki toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan mezarın, Geç Roma Dönemi'ne ait lahit olduğunu tespit etti.

Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologlarının gözetiminde belediye ekiplerince yapılan çalışma sırasında, tarihi mezardan bir bronz sikke de çıktı. Mezardan çıkan parçalar müze yetkilileri tarafından koruma altına alındı. (DHA)