Bodrum'daki mülteci faciasında 4 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 3 yaşındaki Aylan Kurdi ve ağabeyi 4 yaşındaki Galip Kurdi’nin de aralarında bulunduğu 8’i çocuk 12 mültecinin öldüğü faciayla ilgili olarak organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu dört kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen çarşamba akşam saatlerinde tüm dünyayı sarsan 8’i çocuk 12 kişinin öldüğü faciayla ilgili, organizatör olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu M.H., H.A.S., M.H. ve H.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından biri tekne kaptanı, 4 zanlı, ’göçmen kaçakçılığı’ ve ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep vermek’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi mahkemece tutuklandı.



Anneleri gözyaşı döktü



Zanlılardan M.H.’nin annesi Meliha Recep ile H.A.S.’nin annesi Zehra Salih, çocuklarını görmek için erken saatlerde adliye önüne gelerek beklemeye başladı. Gözyaşı döken annelerden Zehra Salih, adliyeye girerken oğlunun boynuna sarılınca birlikte ağlamaya başladı. 2.5 yıldır Mersin’de yaşayan Meliha Recep, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayrıca Salih’in konuşmalarını da Türkçe’ye çevirdi.



Eşini Suriye’de iç savaşta kaydettiği belirten Salih, "Ondan başka çocuğum, yardımcım yok. Çocuğum buraya Avrupa’ya gitmek için geldi. Neden böyle oldu bilmiyorum? Oğlum 10 gündür burada. Bizlere yardımcı olun" dedi.



Dört çocuk annesi Meliha Recep de "Benim de bir oğlum burada. Yurt dışına çıkacaktı. Ama neden gözaltına alındı onu bilmiyorum. Bize birileri yardım etsin. Ben dün akşam Bodrum’a geldim. İlçedeki karakolları gezdim. Şimdi, adliyeye geldim. Oğlum yaklaşık 1 aydır burada. Kaçakçılıkta bir ilgisi olabilir mi? İkimizin oğlu da yurt dışına çıkacak ki bizleri kurtarsın. Zehra Salih ile kader arkadaşıyız" diye konuştu.



Olayda hayatını kaybedenlerin hatırlatılması üzerine Recep, çoçuklarının suçunun olmadığını öne sürdü.