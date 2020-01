Bodrum'daki işadamı aşk cinayeti kurbanı

Yaşar ANTER-Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da geçen 6 Ocak\'ta aniden ortadan kaybolan Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi 46 yaşındaki Ali Özdemir\'in aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı 40 yaşındaki Mustafa Ö.\'nün, Özdemir ile eşi Tuğba Ö.\'yü yatakta gördüğünü, \'Namusunu temizlemek\' için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. Cinayetle ilgili gözaltı sayısı ise 10\'a yükseldi.

Bitez Mahallesi\'ndeki Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir\'in ortadan kaybolmasn ardından 12 Ocak\'ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö., tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişme ardından polis tarafından soruşturma genişletildi. Eski ortak Mustafa Ö., dün sabah Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek, Özdemir\'i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu.

GÖZALTI SAYISI 10\'A YÜKSELDİ

Özdemir cinayetinde gözaltı sayısı 10\'a yükseldi. Cinayet zanlısı Mustafa Ö.\'nün dışında, eşi 2 çocuk annesi Tuğba ., kayınpederi A.S., eşinin kız kardeşi K.S. ile eşinin annesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Mustafa Ö.\'nün evinde çalışan iki hizmetli ile iki arkadaşı da ifadeye çağrıldı. Denize atılı tabancayı bulmak için Bitez Limanı\'nda yapılan dip aramasında silaha ulaşılamazken, Özdemir\'e ait 2 telefon bulundu.

SON KAHVALTISI OLDU

Şüphelilerin ifade alma işlemleri sürerken, cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Mustafa Ö. ile 2006\'da evlenen Tuğba Ö.\'nün, yaklaşık 3 yıldır Ali Özdemir ile aralarında ilişki bulunduğu ifade edildi. Çiftin her yıl gerçekleştirdikleri yurt dışı gezilerine, Özdemir\'in de katıldığı ortaya çıktı. Özdemir ve bazı arkadaşlarıyla birlikte eşi Tuğba Ö.\'nün doğum gününü kutladıkları öğrenilen Mustafa Ö.\'nün ertesi günün sabahı, Özdemir ile kahvaltı yaptığı öğrenildi. Kahvaltıdan bir süre sonra ise Mustafa Ö.\'nün, Özdemir\'i tabancayla ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, kayınpederinin yardımıyla Pedasa ormanına götürerek çam ağaçlarının altına sakladığı ortaya çıktı. Tuğba Ö.\'nün ise olaydan hemen sonra Köyceğiz\'e bir arkadaşının evine kaçtığı ve polis tarafından orada yakalanarak Bodrum\'a getirildiği ve ifadesinin alınacağı belirtildi.

Mustafa Ö.\'nün, daha önceden söylenti olarak kulağına gelen ve ihtimal vermediğini söylediği aldatılma olayını ise bir gece seyahat dönüşü gözüyle gördüğünü anlattığı, Özdemir ile eşini yatakta gördüğünü, namusunu temizlemek için bu yola başvurduğunu söylediği kaydedildi. Şüphelilerin telefonları da incelemeye alındı.

ÖLENİN PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ali Özdemir\'in Facebok\'ta, Tuğba Ö. ile birlikte çektirdikleri fotoğrafların altına yazdığı yazılar da dikkati çekti. \"İnsanın bazen hayatında, iyi ki var dediğisin. İyi günümde değil de, kötü günlerimde hep yanımda olansın. 40.6 ateşte beni ayağa kaldırmak için ter dökensin. İyi ki varsın, iyi ki tanımışım. Seni seviyorum deli kız. Nice mutlu yaşların olsun, çoluğunla çocuğunla. Doğum günün kutlu olsun, her şey gönlünce olsun\" paylaşımı dikkat çekti.

