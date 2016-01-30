Bodrum'daki 200 yıllık Osmanlı tapuları mahkemelik oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yılan hikayesine dönen Voyvoda Hacı Hüseyin Ağa'nın mirası 6 yıl sonra çözüldü. 6 yıldır süren dava sonucunda 200 yıllık miras için mirasçıların hakkı verilmeye başladı.

Hacı Hüseyin Ağa’nın 8 çocuğundan 2'si olan Arif ve Hasan Ağa'dan kaldığı öğrenilen miras için Mumcular Mahallesi'nde toplantı düzenlendi. 6 yıldır süren dava sonucunda 200 yıllık miras için mirasçıların hakkı verilmeye başladı. Toplamda 100 milyon liranın üzerinde olan miras yaklaşık 800 kişiye dağıtılacak. Ayrı ayrı parseller bulunan araziler için toplanan mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda 200 yıllık tapuların mahkeme tarafından satılacağı öğrenildi.

Mumcular Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya, Muğla Barosu avukatlarından Devrim Deniz, bazı emlakçılar ve çok sayıda mirasçı katıldı. Davaya bakan Avukat Devrim Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak şu sözlere yer verdi:

“Güvercinlik mevkisindeki mirasın üç parselini sattık, şu anda 6 dosyanın da bitme aşamasına geldi. 136 dönümlük araziyle ilgili vekaletlerimizi tamamlayamadığımız için tapu veremeyeceğimizden bu alanı mahkeme yoluyla satma kararı aldık. Bu, tüm sülale için bir kayıp olacak çünkü mahkemede kesinlikle bu yer değerine gitmeyecek.

Yeni bir Osmanlı tapusundan yer bulunduğunu ifade eden Devrim Deniz, "Mumcular'ın Kemer mevkisinde aynı aileden olduğu belirtilen Hacı Osman'a ait 41 bin 348 metrekarelik taşınmazla ilgili davayı sonuçlandırdık” dedi.

Osmanlı tapularıyla ilgili çalışma yapan Emlakçı Tuncer Rıfat Barın ise, “Yaklaşık 200 yıllık miras davasını çözdüklerini biliyoruz. Bazı mirasçıların vekalet vermekten çekiniyor. Bundan dolayı araziler değerinin altında satılacak. 6 yıldır verilen emeğin heba olmasından endişe duyuyoruz” dedi.