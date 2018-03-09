Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da uyuşturucu madde sattığı iddia edilen M.D., gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen M.D.\'yi takibe aldı. M.D.\'nin Bitez Mahallesi\'ndeki evine baskın yapan ekipler, şüpheliyi evinde bir miktar sentetik uyuşturucu skunk ile yakaladı. Gözaltına alınan ve hakkında \'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak\' suçundan işlem yapılan M.D., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlerin ve öğrencilerin uyuşturucu kullanmasının engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, üniversite öğrencisi R.Ş. ve A.A.A.\'yı da gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrencilerin üzerlerinde bir miktar skunk ele geçirildi. Öğrenciler hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.



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