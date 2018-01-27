Bodrum'da terör propagandasına 1 gözaltı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen S.Ö. gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün, Yalıkavak Mahallesi\'nde inşaat işçisi S.Ö.\'nün, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit ederek gözaltına aldı. S.Ö., bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi\'ne götürüldü, ardından da adliyeye sevk edildi.

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