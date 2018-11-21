T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'da perdeciye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, perdeciye düzenlenen operasyonda 'Skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi

21 Kasım 2018 22:03

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, perdeciye düzenlenen operasyonda \'Skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci S.D., tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi\'nde perde dükkanı  işleten S.D.\'nin uyuşturucu sattığı yönünde ihbar aldı. İş yerine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, yastık içerisine gizlenmiş bir miktar \'Skunk\' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci S.D. ise sevk edildiği adliyede \'uyuşturucu madde ticareti yapma\' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM Muğla DHA BODRUMGözaltınaBodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiGümbet MahallesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24