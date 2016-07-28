Bodrum'da orman yangını!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.Torba Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yaklaşık 10 hektarlık ormanın yandığı bölgede 2 yangın helikopteri ve uçağı söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında 1 orman işçisi dumandan etkilenirken, 1 orman işçisi ise yangına müdahale ederken yaralandı. Dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi ise tedavisinin ardından yangına müdahaleye devam etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından inceleyen Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, yangının kasıtlı olabileceğini söyleyerek, "Tüm ekiplerimiz yangını söndürmek için müdahalelerine hızla devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı" dedi.

Yangına hava araçlarının yanı sıra 8 arazöz, 1 dozer, 50 orman işçisi ve 3 itfaiye ekibi müdahale etti. 2 saat süren yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.