T24 LogoT24 Logo
Çevre

Bodrum'da orman yangını!

Yangın kısmen kontrol altına alındı

28 Temmuz 2016 18:04

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.Torba Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yaklaşık 10 hektarlık ormanın yandığı bölgede 2 yangın helikopteri ve uçağı söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında 1 orman işçisi dumandan etkilenirken, 1 orman işçisi ise yangına müdahale ederken yaralandı. Dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi ise tedavisinin ardından yangına müdahaleye devam etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından inceleyen Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, yangının kasıtlı olabileceğini söyleyerek, "Tüm ekiplerimiz yangını söndürmek için müdahalelerine hızla devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı" dedi.

Yangına hava araçlarının yanı sıra 8 arazöz, 1 dozer, 50 orman işçisi ve 3 itfaiye ekibi müdahale etti. 2 saat süren yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

ETİKETLER

Bodrumorman yangını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24