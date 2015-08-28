T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'da mültecileri kafeslediler!

Farklı illerdeki kamplara gönderilmeyi bekleyen mülteciler, emniyetin bahçesinde oluşturulan alanda bekletildi

28 Ağustos 2015 22:57

Yunan adalarına geçmek için Bodrum'a gelen ve yolculukları esnasında yakalanan mülteciler, işlemlerinin devam ettiği sırada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine, metal polis barikatlarıyla oluşturulan alanda bekletildi. Emniyetin bahçesinde bekleyen mültecilerin etrafında, polis barikatlarıyla metal bir kafes oluşturuldu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, farklı illerdeki kampa gönderilecek olanların yanı sıra sınır dışı yapılacak olan kaçaklar için, işlemleri tamamlanıncaya kadar emniyet binasının arka tarafında demir bariyerlerle çevrili alan oluşturuldu. Göçmenlerin burada barınmaları sağlanırken, yemek dağıtımı sırasında emniyet güçleri zor anlar yaşadı. Zaman zaman kendi aralarında tartışan göçmenlere polis müdahale etti. 

Kaçaklar arasında bulunan 8 aylık hamile olan Pakistanlı 28 yaşındaki Shabana Wadas, rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Kasılmaları olduğu ve sıcak havanında etkilediği anlaşılan hamile kadın, ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kadın doğum servisinde kontrolleri yapılan Wadas taburcu edildi.

ETİKETLER

göçmenmültecibodrum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24