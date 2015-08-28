Bodrum'da mültecileri kafeslediler!

Yunan adalarına geçmek için Bodrum'a gelen ve yolculukları esnasında yakalanan mülteciler, işlemlerinin devam ettiği sırada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine, metal polis barikatlarıyla oluşturulan alanda bekletildi. Emniyetin bahçesinde bekleyen mültecilerin etrafında, polis barikatlarıyla metal bir kafes oluşturuldu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, farklı illerdeki kampa gönderilecek olanların yanı sıra sınır dışı yapılacak olan kaçaklar için, işlemleri tamamlanıncaya kadar emniyet binasının arka tarafında demir bariyerlerle çevrili alan oluşturuldu. Göçmenlerin burada barınmaları sağlanırken, yemek dağıtımı sırasında emniyet güçleri zor anlar yaşadı. Zaman zaman kendi aralarında tartışan göçmenlere polis müdahale etti.

Kaçaklar arasında bulunan 8 aylık hamile olan Pakistanlı 28 yaşındaki Shabana Wadas, rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Kasılmaları olduğu ve sıcak havanında etkilediği anlaşılan hamile kadın, ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kadın doğum servisinde kontrolleri yapılan Wadas taburcu edildi.