Bodrum'da mülteci gemisi battı: 4 ölü

Bodrum'un yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan içinde 19 mültecinin bulunduğu tekne, Turgutreis açıklarında battı.



12 mültecinin kurtulduğu olayda 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 3 mülteci ise kayboldu. Sahil güvenlik kayıp mültecilerin bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Bugün akşam saatlerinde Turgutreis Beldesi, Fener Mevkii açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos adası'na gitmek isteyen 19 Filistin uyruklu mültecinin bulunduğu 5 metre uzunluğundaki tekne battı. Teknede bulunan mülteci 12'si sağ kurtuldu. 3'ü çocuk 4 mülteci yaşamını yitirirken, 3 mülteci de denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri denizde kaybolan 3 mülteci için arama kurtarma çalışması başlatıldı.