Bodrum'da 'Müftülere nikah yetkisi' tepkisi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, \'Müftülük Yasası\' olarak bilinen Nüfus Hizmetleri Kanunu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Mağdur Hakları Yasa Tasarısı, kadınlar tarafından protesto edildi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından Bodrum Belediye Meydanı\'nda düzenlenen eyleme 30 kadın katıldı. Kadınlar, \"Genel ahlak ne ayol\", \"Bu yasalar böyle geçemez\", \"Yargılamalarda da bol bol kullanılırdı, şimdi \'haksız tahrik\' 6284 içinde devreye sokuluyor. Bu yasalar böyle geçemez\", \"Bana sordunuz mu?\", \"Yaşasın kadın mücadelesi dayanışması\" yazılı dövizler taşıyıp, sloganlar attı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Temsilcisi Figan Erozan, şunları söyledi:

\"Türkiye genelinde bütün kadınlar, bugün sokakta. Yarın (Pazartesi) TBMM\'deyiz. Ne Kürtaj Yasası ne de 103. maddeyi geçirtmedik, bu yasayı da geçirtmeyeceğiz. Neden geçirtmeyeceğimiz, çok açık. Kamuoyunda sadece Müftülük Yasası olarak biliniyor ama sadece müftülere nikah kıyma yetkisi değil, kadınlara yönelik şiddeti de şikayete bağlanıyor. Bu bizim için kadına yönelik şiddette, kadının ortada kalması, yalnız kalması demektir. Oysa devletin imzaladığı uluslararası sözleşmeler gereği yükümlülüklerini yapması gerekir. Çünkü Türkiye, şiddeti önleme sözleşmesini imzaladı. Üstelik AK Parti iktidarı imzaladı. Bu şu demektir, \'Şiddeti önleyeceğim ve şiddette kadının yanında taraf alacağım\' demektir. Ama bu yasa tasarısında önerilen, kadınlara uğradıkları şiddette \'şikayet\' talebinin olmasıdır. Ayrıca bir de \'Genel Ahlak\' tanımı var. Biliyoruz ki Genel Ahlak, muğlaktır. Yasalar muğlak olamaz, uygulayacağı kişiye göre değişemez. Genel Ahlak da kadının nasıl değerlendirildiği, erkeğin nasıl değerlendirildiğini biliyoruz. Bir diğer şey de haksız tahrik indirimidir. Bu yargılamalarda kullanılan bir şeydir. Bir dolu erkek, kadına yönelik şiddette kendisini kadının bir eyleminden dolayı kendisinin tahrike kapıldığını ve bu yüzden bu suçu işlediğini beyan ediyordu ve yargılamalarda bu haksız tahrik indirimi olarak uygulanıyordu. Bu nedenle mağdur bu tasarı bizim için önemli ve meclisten geçirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.\"

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak bütün partilerle görüşmeler yaptıklarını da vurgulayan Erozan, \"İtirazımızı anlattık ve genel kurula geldiklerinde \'hayır\' oyu vermelerini talep ettik. Bugün de bu talepleri iletmek için sokağa çıktık\" dedi. Kadınlar basın açıklamasının ardından eylemlerini tamamlayarak, sessizce dağıldı.

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