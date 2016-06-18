Bodrum'da orman yangını; 100 hektar kül oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangında yaklaşık 100 hektar alan kül oldu. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlerken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçeye bağlı İslamhaneleri Mahallesi’nde başlayan yangın rüzgârında etkisiyle Akyarlar, Karaincir ve Bağla Mahallelerine sıçradı. Yangın hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.



Yangına 1 helikopter, ve bir uçak havadan müdahale ederken, karadan ise çok sayıda itfaiye eri alevlerle mücadele ediyor.

Bir anda büyüyen yangın tatil köylerine doğru ilerlerken tatilciler ise büyük panik yaşadı. Karaincir sitesine yaklaşan yangın siteye 50 metre kala yangın söndürüldü.

İki site boşaltıldı

Batı Tur ve Beyazşehir tatil siteleri ise yangın sıçradı. Yangının sitelere sıçramasıyla birlikte tatilciler sitelerini boşalttığı öğrenildi. Edinilen ilk bilgilere göre, yaklaşık 100 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.