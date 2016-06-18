T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'da orman yangını; 100 hektar kül oldu

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevlerin yerleşim bölgelerine sıçrama tehlikesi bulunuyor

18 Haziran 2016 18:18

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangında yaklaşık 100 hektar alan kül oldu. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlerken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçeye bağlı İslamhaneleri Mahallesi’nde başlayan yangın rüzgârında etkisiyle Akyarlar, Karaincir ve Bağla Mahallelerine sıçradı. Yangın hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Yangına 1 helikopter, ve bir uçak havadan müdahale ederken, karadan ise çok sayıda itfaiye eri alevlerle mücadele ediyor.

Bir anda büyüyen yangın tatil köylerine doğru ilerlerken tatilciler ise büyük panik yaşadı. Karaincir sitesine yaklaşan yangın siteye 50 metre kala yangın söndürüldü.

İki site boşaltıldı

 

Batı Tur ve Beyazşehir tatil siteleri ise yangın sıçradı. Yangının sitelere sıçramasıyla birlikte tatilciler sitelerini boşalttığı öğrenildi. Edinilen ilk bilgilere göre, yaklaşık 100 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

BodrumyangınmakiormanMuğla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24