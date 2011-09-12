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Yaşam

Bodrum'da karnaval zamanı BODRUM (A.A)

12 Eylül 2011 03:26

-Bodrum'da karnaval zamanı BODRUM (A.A) - 12.09.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ''Bodrum Karnavalı'' kapsamında 7 ülkenin dans grupları gösterilerini sundu.  Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu (BKST) ile Bodrum Belediyesinin işbirliğinde ''Bodrum Sokakta'' sloganıyla gerçekleştirilen karnaval kapsamında yürüyüş düzenlendi. Bodrum Marina önünde toplanan Moğolistan, Brezilya, Rusya, Kırım, Gürcistan, Moldova ve Türkiye'den dans grupları ile vatandaşlar kortej oluşturarak İskele Meydanı'na kadar yürüdü.  Yürüyüş sırasında ön tarafta çalınan davul zurna turistlerin ilgisini çekti. Yürüyüşü ilgiyle izleyen turistler fotoğraf çekti. İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un oynadığı ''Çökertme'' oyunuyla başladı. Bodrum Karnavalı kapsamında 7 ülkenin dans grupları çeşitli dans gösterileri sundu. Brezilyalı dansçılar 4 yıldır Bodrum'da bulunduklarını ve Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını söylediler. Ojami müzik grubu da etkinliler kapsamında bir konser verdi. Turistler canlı müzik eşliğinde dans etti. Eğitmen Binnur Songün Yemişçi tarafından hazırlanan ve 20 çocuktan oluşan ''Minik Halikarnaslılar'' isimli dans grubu da karnaval boyunca antik dönemlere ait kıyafetlerle gösteri sundu. Yemişçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, British Museum'da bulunan Halikarnas Mozolesi'nin parçalarının Türkiye getirilmesini istediklerini belirterek, ''Bu konuya dikkat çekmek için böyle bir grup kurduk. Karnavalda gösteriler düzenleyerek bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.  Belediye Başkanı Kocadon, bu yıl ilki düzenlenen karnavalın önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirileceğini ifade ederek, ''Bu karnaval bizim için bir başlangıç oldu. Katılım oldukça fazla. Bodrumlular'ı sokakla buluşturuyoruz. Karnavalımız önümüzdeki yıllara damgasını vuracak'' dedi.

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