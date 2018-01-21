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Bodrum'da Karadenizliler Hamsi Festivali'nde buluştu

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da yaşayan Karadenizliler, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde buluştu

21 Ocak 2018 21:58

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yaşayan Karadenizliler, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali\'nde buluştu. Festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı.
Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Bodrum Belediyesi\'nin destekleri ile düzenlenen Hamsi Festivali\'nde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Bodrum Kapalı Pazaryeri\'nde gerçekleşen festivale Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçedeki siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Festivalde, 2 ton hamsi pişirilip ücretsiz olarak halka dağıtıldı. Dağıtılan hamsilerden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde, Karadeniz Halk Oyunları Folklor Grubu da horon başta olmak üzere yöresel danslardan oluşan gösteri sundu. Karadenizliler horon ekibine katılarak alanı doldurdu. Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, amaçlarının Karadenizliler\'i bir araya getirip, birlik beraberliği sağlamak olduğunu söyledi. Çelik, festivali düzenlemekteki bir başka amaçlarının da Karadeniz kültürünü tanıtmak olduğunu belirtirken şöyle dedi:
\"Hatta Japon turistler bile merak edip festivalimize katılmışlar. Az önce kendilerini gördüm. Festivalimiz sadece Karadenizliler\'e değil, kültürümüzü merak edip, öğrenmek isteyen herkese açık.\"
Gün boyu süren festivalde yöresel sanatçıların dışında Karadeniz\'in sevilen seslerinden Resul Dündar\'ın şarkıları ile devam etti.

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