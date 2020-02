Bodrum'da kadınlar yürüdü

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi, CHP İlçe Kadın Kolları ve Bodrum Kent Konseyi Cumhuriyet Atölyesi Çalışma Grubu ortak bir yürüyüş düzenledi. Tepecik Meydanı\'ndaki Türkan Saylan büstü önünde toplanan kadınlar, Bodrum Belediye Meydanı\'ndaki Kadın Ağacı\'na yürüdü. Kadınlar ellerinde \'Dünyada Her Şey Kadının Eseridir\', \'Kadına Her Türlü Şiddete Hayır\', \'Çocuk Gelin Yoktur Tecavüz Vardır\', \'Kimsenin Namusu Değiliz, Olmayacağız\', \'Beden Benim, Hayat Benim, Karar Benim\', \'Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi\', \'Kadınlar Olmadan Asla Ne Laiklik, Ne Demokrasi Ne Cumhuriyet\' yazılı pankartlar taşıdı. Çeşitli STK ve derneklerin de destek verdiği yürüyüş sonunda kadınlar, Kadın Ağacı\'na kağıtlara yazdıkları dileklerini bağladı. ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de resmi rakamlara göre her 10 kadından en az 3\'ü 18 yaşının altında evlendirildi. 17 bine yakın kız çocuğu doğum yaptı. Kadınlar hemen her gün aile içinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ya da işyerlerinde tanıdıkları ya da tanımadıkları erkeklerin şiddetiyle karşılaştı. 2017 yılında en az 286 kadın ve kız çocuğu öldürüldü. 101 kadın tecavüze, 248 kadın tacize, 377 kız çocuğu cinsel istismara ve 418 kadın şiddete uğradı. Dünya Ekonomik Forumu\'nun 2017 yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi sonuçlarına göre Türkiye, 145 ülke içinde 131\'inci sırada yer aldı. Atatürk devrimleriyle kazandığımız hakları koruma bilincine sahip kadın ve erkek yurttaşlar olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nde, siyasal iktidarı cinsiyet eşitliğini sağlamak için göreve çağırıyoruz. Artık sabrımız kalmadı.\"

FOTOĞRAFLI