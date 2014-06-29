Bodrum'da kadına şiddet; dövüldü, arabadan atıldı!

Özel bir havayolu şirketinde kabin hostesi olarak çalışan S. T. iddiaya göre sevgilisinin adamları tarafından dövülüp otomobilden atıldı.

Bodrum'da, özel bir havayolu şirketinde kabin hostesi 33 yaşındaki S. T, iddiaya göre, kendisiyle görüşmek istemeyen erkek arkadaşı V.E.’nin işlettiği otelde görevli güvenlik görevlilerince dövüldü. Zorla bindirildiği araçta dayak yiyen Tutun, ardından otomobilden dışarı atıldı. Tedaviye alınan genç kadın, şikâyetçi oldu. İddiaları kabul etmeyen V.E. ise havaalanına götürüldüğü sırada S. T.'nin araçtan atladığını öne sürdü.

İstanbul ’da özel bir havayolu şirketinde kabin hostesi S. T, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu 42 yaşındaki V.E.’yi görmek için Gündoğan Mahallesi’nde işlettiği 5 yıldızlı otele gitti. V.E.’nin otelde olmadığını söyleyen güvenlik görevlileri, iddiaya göre S. T’yi zorla dışarı çıkardı.

Ayağı kırıldı

Bir süre sonra otelden 300 metre uzaklıktaki sokakta bekleyen S. T’nin yanına işletmenin güvenliğinde görevli 4 kişi geldi. İddiaya göre 4 erkek genç kadını zorla otomobile bindirip dövdükten sonra araçtan attı. Sol ayağı kırılan S. T, ihbar üzerine gelen acil yardım ekipleri tarafından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yarın ayağındaki kırık nedeniyle ameliyata alınacağı belirtilen S. T, kendisine saldıranlardan şikâyetçi oldu. Olaya karıştıkları ileri sürülen 4 kişi ile işletmeci V.E. jandarmaya giderek ifade verdi.

Tehdide rağmen şikâyetçi olmuş

Erkek arkadaşının bir süredir telefonuna cevap vermemesi üzerine otele gittiğini ancak kendisine ulaşamadığını söyleyen genç kadın, şunları anlattı:

"Güvenlik beni zorla otelden çıkardı. Otelin önündeki sokakta, 300 metre uzaklıkta beni görmek istemeyen sevgilim için ağlamaya başlamıştım. Otelin güvenliğinden 4 kişi geldi. Benim buradan gitmemi istedi. Buranın sokak olduğunu söyledim. Ardından beni zorla arabaya bindirip, gecenin 02.00’sinde karanlıkta bir yere götürmeye başladılar. Çok direndim. Kollarımı bacaklarımı tutup ağzımı kapatıyorlardı. Bodrum’a veya havalimanına geri götürmek istiyorlardı. Saçlarımı çekip arabada vuruyorlardı. Arabanın yavaşladığı bir anda arabadan fırlatıldığımı hissettim. Yere düştüm ve acılar içinde kaldım. Sol ayak bileğim kırılmış her tarafım yaralanmıştı. ‘Şikâyetçi olma’ diye tehdit ettiler ama jandarmaya şikâyette bulundum" dedi.

'Konumumuzdan yararlanmak istiyor'

Otel İşletmecisi V.E., "Öncelikle S. hanım benim sevgilim değil bir tanıdığım. Buraya gelmemesi gerektiğini söyledim. Konumumdan ötürü bu tür insanlar bizleri taciz ediyorlar" dedi. Kendisinin olmadığı bir sırada S. T’nin otele gelip lobide taşkınlık yaptığını ileri süren V.E., şunları söyledi:

"Otel görevlileri kibarca uyarmış. Ancak gitmemekte ısrar etmiş. Ardından havalimanına götürmek istemişler. Araba yavaşladığı an kendisini dışarı atmış. Benim tüm bunlardan sonradan haberim oldu. Hastanede tedavisinin en iyi şekilde yapılması için talimat verdim. Ama suçlamaları kesinlikle doğru değil. Uzun zamandır psikolojik sorunlar yaşadığını biliyorum. Konumumuzdan yararlanmak istiyor."

Sevgili olduklarının kanıtı fotoğrafları paylaştı

S. T., kendisini darp ettirdiği iddia edilen V.E.'nin 'sevgilim değildi' sözlerine tepki gösterdi. S. T. "Madem sevgili değiliz bu fotoğraf nedir" diyerek birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. T. "V.E. ile 3 yıldır birlikteyiz. Beni hem dövdürdü hem de sevgili değiliz diyerek yalan söyleyip kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Benim onun sosyal konumundan yararlanmaya ihtiyacım yok, şu anda acılar içerisinde kıvranıyorum. Bu mübarek günde söylediği yalanlar yanına kar kalmasın. Bu fotoğrafları vermek istemiyordum, ama benim sevgilim değildi diyerek yalan söylediği için herkesin gerçeği öğrenmesini istiyorum" dedi.