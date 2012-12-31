Bodrum'da kadın cinayeti!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde kocası tarafından tabancayla başından vurulan Arzu Tekinkaya Kaplan hayatını kaybetti.

Geçtimiz Cuma günü (28 Aralık 2012) kanlar içinde hastaneye getirilen Arzu Tekinkaya Kaplan hemen ameliyata alındı. Kocası Muammer Kaplan, eşinin yanlışlıkla başından zıpkınla vurulduğunu iddia etti ama genç kadının tabancayla yaralandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan koca, mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konulup, adli kontrollü olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Arzu Kaplan ise 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaplan’ın cenazesi bugün Yalıkavak’ta toprağa verilecek. Arzu Tekinkaya Kaplan’ı (30) geçen cuma Bodrum Devlet Hastanesi’ne götüren tekne kaptanı Muammer Kaplan (36), ifadesinde “Başından zıpkınla vuruldu” derken, ameliyatta bir çocuk annesi Kaplan’ın tabancayla vurulduğu belirlendi. Evde ruhsatsız tabanca bulunmasının ardından gözaltına alınan Muammer Kaplan adli kontrollü olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.