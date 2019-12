Bodrum'da jetski faciası

T24- Torba Koyu’nda bir turistin kullandığı jet-ski zodyak bota çarptı. Bottaki Sıdıka Can hayatını kaybetti, 8 yaşındaki Ecem Tabak ağır yaralandı











Milliyet'in haberine göre, Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Fas asıllı Alman vatandaşı Ali Bannaaman (31), eşiyle birlikte tatil için Bodrum’a geldi. Bannaaman dün öğle saatlerinde kiraladığı jet-ski ile kaldığı otelin bulunduğu Torba Koyu’nda gezintiye çıktı.





İddiaya göre; jet-ski ile kıyıdan 200 metre açıldıktan sonra hız yaptığı ileri sürülen Ali Bannaaman, açıkta demirli bulunan yatlarına giden Sıdıka Can (45), Fatma Tabak (35), kızı Ecem Tabak (8) ve bir tekne peronelinin bulunduğu zodyak bota çarptı.





Fatma Tabak ve tekne personeli jet-siki’yi son anda farkedip, bottan atlayıp canlarını kurtardı. Kaçmayı başaramayan Sıdıka Can ile Ecem Tabak ağır yaralandı. Feryatlar üzerine sahildeki su sporları görevlileri yardıma koştu. Sıdıka Can ve küçük Ecem tekneyle kıyıya çıkarıldı.







'Cinayetten farksız’





Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Sıdıka Can, tüm müdahalelere rağmen hayıtını kaybetti. Küçük kızı ise hayati tehlikeyi atlatamadı. Anne Fatma Tabak, “Jet-ski birden hızla bota çarptı. İnsanların denize girdiği plaja çok yakın mesafede nasıl olur da bu kadar hızlı ve kontrolsüz jet ski kullanır? Bu cinayetten farklı bir şey değil” dedi.





Eşine bakıyormuş





Jandarma, jet-ski’yi kullanan Ali Bannaaman’ı gözaltına aldı. Bannaaman, tercüman aracılığıyla verdiği ifadede, “Nasıl oldu bilmiyorum. Eşim sahilde yürüyüş yapıyordu. Ona bakmak için kafamı çevirmiştim. Önüme döndüğümde birden botu farkettim. Direksiyonu son anda kırmaya çalıştıysam da kurtaramadı” diye konuştu. Bannaaman, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.