Bodrum'da 'Huzur 2' denetimi

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da polis ekipleri tarafından, \'Huzur 2\' adı verilen denetim yapıldı.

Bodrum Yarımadası\'nda eş zamanlı olarak 5 noktada gerçekleştirilen \'Huzur 2\' adlı denetime 150 polis katıldı. Asayiş, narkotik ve terör ekiplerinin görev aldığı kontrollerde, narkotik köpeği Çapkın de yer aldı. Polis ekipleri, 700 kişinin kimliğini kontrol etti, aranan 5 kişi, gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 1 pompalı tüfek ve 19 dolu fişeğe el konuldu.

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