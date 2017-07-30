Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı; 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göltürkbükü Mahallesi’ndeki yanyana hizmet veren Çilek Beach Club ile Sess Beach Club’a saat 03.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda Furkan Say (22) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanede tedavi altına alındı.

Çilek Beach Club’a gelerek sahile inen saldırgan iddiaya göre önce Sess Beach Club’u sordu. Ardından da hemen yan taraf olduğunu öğrenince o yöne doğru yöneldi. Her iki beach club arasına geldiğinde ise saldırgan belindeki iki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin çalan müzik eşliğinde eğlendiği her iki beach club kurşun yağmuruna tutuldu.

3 ay önce açıldı

Silahlı saldırının yaşandığı Ç. Beach Clup'ın geçtiğimiz 20 Mayıs'ta açılıldığı, açılışa bir çok ünlü ismin katıldığı anlaşıldı.