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Yaşam

Bodrum'da fırtına seferberliği!

Bodrum'da saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor

02 Aralık 2012 19:52

 

Fırtına nedeniyle Bodrum'un Yalıkavak beldesindeki marinada bağlı bulunan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ''Tailwind 38'' isimli tekne, 2 mil uzaklıktaki Küdür sahiline sürüklendi. Karaya sürüklenen tekneyi kurtarmak için vatandaşlar ve bir balıkçı teknesinin görevlileri seferber oldu. Jack adlı köpeğin yardım çalışmalarına katılması da büyük ilgi çekti.
 
Bodrum'da 25 yıldır yaşayan tekne sahibi İngiliz uyruklu Kim Watson, teknesinin marinada tonoza bağlı olduğunu belirterek, ''Teknem daha önce tonoza 2 iple bağlıydı. Dün akşam iki ip kopmuş ve tekne karaya oturmuş. İnşallah yarım saat sonra balıkçı teknesi ile çekeceğiz. Sonra marinaya götüreceğiz. Çok büyük bir kaza değil, ama kuma saplanmış. Köpeğim Jack, ipi çekerek tekneyi kurtarmaya çalıştı'' dedi.
 
Yalıkavak Belediyesi Yelken Kulübü sahilinde bağlı bulunan 5 metrelik tekne ise şiddetli dalgalar nedeniyle bulunduğu yerde ters döndü. Yelken kulübünde eğitim gören çocuklar, teknelerini kurtarmak için yoğun mücadele verdi.
 
Öte yandan Yalıkavak beldesi açıklarında batma tehlikesi geçiren küçük bir balıkçı kayığı, büyük bir başka balıkçı teknesi ile çekilerek limana getirildi.
 
Fırtınanın Bodrum'un tüm beldelerinde etkili olduğu, yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.
 
 

Bayramiç'te zararın boyutu ortaya çıkıyor

 
 
Öte yandan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, dün kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından, suların çekilmesiyle zararın boyutları ortaya çıkmaya başladı.
 
Selde, ekili alanlar, meyve bahçeleri, çok sayıda ev ve iş yeri ile araçlar zarar gördü.

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