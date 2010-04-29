Bodrum’da eski sevgilimi öldürecektim

T24

Robot resim taktiği Robot resim taktiği

Cep telefonunu kullandı

Sevgilisini öldürecekti

Bin kişiden ifade



40 ayrı kamera görüntüsü





Emniyetçiler: Polis bazen taktik kullanır



Kızının katiliyle karşılaştı



Üçüncü cinayetin ardından kameraya yakalandı

Bodrum’a sevgilisini öldürmeye gittiğini söyleyen Ayri, 350 polisin çalışmasıyla yakalandı. Ayri’nin izi, kurbanların cep telefonlarının takip edilmesiyle, kamera görüntülerinin taranmasıyla bulundu.Seri cinayetler Balçova’da cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30 sıralarında başladı. Bir bankada çalışan Esra Yaşar (27) evine 50 metre uzaklıkta tabancayla başından vurularak öldürüldü. Bir gece sonra ilk cinayetin işlendiği yere 200 metre uzaklıkta İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Ayşe Selen Ayla (22) saat 23.00 sıralarında yine tabancayla başından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Sonraki gece ise saat 05.30 sıralarında ‘Hazal’ takma adlı travesti Mustafa Has aynı şekilde öldürüldü. Katil, üç kurbanın da cep telefonu ve çantasını aldı.İzmir Valisi Cahit Kıraç, İl İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz’la birlikte dün düzenlediği basın toplantısında şüphelinin yakalanma sürecini özetle şöyle anlattı: “Balistik incelemelerde 3 cinayetin aynı silahla işlendiği belirlendi. Yaklaşık 350 polis bu konuyu takip etmek üzere görevlendirildi. Öldürülen Has’ın cep telefonunun bir bayiye satıldığı tespit ettik. 40’a yakın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle de şüphelinin eşkâli ve kimliği belirlendi. Daha önce Bodrum ve İzmir’de garsonluk yapmış. Üçüncü cinayeti işledikten sonra Bodrum’a hareket ettiği tespit edildi. Takip sonucu bugün (dün) saat 05.45 sıralarında katil zanlısı Hamdi Ayri yakalandı. Suç delili elde. 13 mermiyle birlikte ele geçirildi. Maktüllere ait cep telefonları, ziynet eşyaları da ele geçirildi.”Katilin Yaşar’ı öldürmeden bir gece önce de Arife A. adlı genç kızı aynı bölgede takip ettiği, genç kızın bir marekete sığındığı belirlendi. İkinci cinayetten sonra genç kızın bu olayı çevresine anlatması, “İlk kurbanı ben olacaktım” demesiyle polis harekete geçti. Polis, genç kızı market önüne kadar takip eden şüphelinin kamera görüntülerini elde etti. Üçüncü cinayetten sonra da katil sonunu getiren hatayı yaptı ve ikinci kurban Esra Yaşar’ın cep telefonu hattını kullanarak kardeşini aradı. Polisin üç cinayette de kurbanların telefonlarını teknik takibe alması nedeniyle şüphelinin kimliği belirlendi.Çevredeki tüm işyerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, şüphelinin 40’a yakın kamera görüntüsünü belirledi.Bu sırada kurbanlardan birinin cep telefonunun satıldığı bilgisi üzerine, buradan da yeni ve net kamera görüntüsü bulununca şüphelinin Hamdi Ayri (27) olduğu konusunda şüphe kalmadı.Polis şüphelinin ailesini takibe aldı. Önceki gün şüphelinin Bodrum’a gittiği öğrenilince saat 05.30 sıralarında Ayri’nin kaldığı pansiyona özel tim operasyon düzenledi.Hamdi Ayri’nin, 3 yıl önce tanıştığı ve kendisini uyuşturucuya alıştırdığını, parasını yediğini ve sonra da kapı önüne koyduğunu söylediği sevgilisini öldürmek için Bodrum’a gittiğini söylediği öğrenildi. Ayri’nin, “Öldürdüğüm üç kadını da tanımıyorum. Parasız kalmıştım, üzerlerinde ne varsa aldım. Bir kez bu işe başlamıştım, ya yakalanacaktım ya da vurmaya devam edecektim.Bodrum’da 3 yıl önce tanıştığım kadın bana çok kötülük yaptı. O yüzden kadınlara olan güvenim kalmadı. Bodrum’a onu bulmaya geldim. Bulsaydım ona da sıkacaktım. Ama yakalanmam iyi oldu” dediği belirtildi.Ayri’nin ailesi Mardin Nusaybin’den 20 yıl önce İzmir Balçova’ya göçmüş. Ayri’nin babasının inşaatlarda çalıştığı ve 25, 19. 16 yaşlarında üç kardeşi olduğu öğrenildi. Sabıkası olmayan Ayri’nin İzmir, Çeşme ve Bodrum’da garsonluk yaptığı belirtildi. Aile, Balçova Korutürk Mahallesi Meşe Sokak’ta dört katlı bir apartmanın en üst katında oturuyor. Öte yandan, Ayri’nin cinayetlerde kullandığı 7.65 mm. çapındaki tabancayı Bodrum’da işadamı Adil Bakar’dan bir hafta önce çaldığı ortaya çıktı.H.A.’nın yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. İkinci cinayetin ardından eldeki bulguların seri katili işaret etmesiyle Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz’ın emriyle özel ekip oluşturdu. Ekibin başına Asayiş Şube Müdürü Şerafettin Aslan getirildi, yanına Şube Müdür yardımcısı Derya Kılıç, Cinayet Büro Amiri Levent Binici, Huzur Timi Amiri Serkan Ergüzel verildi.Bu ekibin yönetiminde Cinayet Bürosu’nun 52 kişilik tüm personeli, diğer bürolardan uzmanların da katılımıyla 76 kişilik özel ekip kuruldu. Bu ekibe 300 kişilik başka bir ekip de destek verdi.Emniyette tüm izinler kaldırılırken özel ekip neredeyse 40 saati uykusuz geçirdi. Bu ekip yaklaşık 1000 kişinin ifadesini aldı, yetinmeyip cezaevinden son bir ayda çıkan 470 kişiye ulaşarak onları da sorguladı.İncemeler sonucu 40 ayrı kamera görüntüsü elde edildi. Bu görüntülerden altısında zanlı teşhis edildi.Bu arada ‘Azra’ takma adlı travesti Mustafa Has’ın öldürülmesinin ardından başka bir travesti polise gidip şüpheliyle ilgili önemli bilgiler verdi. Kimliği gizli tutulan bu travesti aynı gece şüphelinin kendisiyle birlikte olmak için pazarlık yaptığını, ancak son anda anlaşamayıp kendisinin hızla oradan uzaklaştığını söyledi.Tanık travesti, şüpheli H.A.’nın daha sonra ‘Azra’ takma adlı Mustafa Has’la birlikte olduğunu söyleyerek, ayrıntılı eşkâl bilgileri verdi.İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün bilerek sahte robot resim kullanması tartışmaya yol açtı. Bir emniyet yetkilisi “Bu olayda polisin taktiğini açıklaması doğru değil” dedi. Uzman emniyetçilerin görüşleri ise şöyle:Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Kaya: Şüpheli kişiler için tuzaklama amacıyla polis bu tür taktikleri yapabilir. Bu taktikler faydalı da olabilir. Tanık, gördüğünü ne kadar anlatırsa, o kadar doğru robot resim çizilir.Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Bıçak: Kolluk işini yaparken olayı aydınlatmak için somut olayın gerekli kıldığı taktiklere başvurabilir. Bu taktiklerin sonuç verici olup olmaması önemlidir. Burada görülen o ki polis başarılı şekilde, 4 günde şüpheliyi yakalamıştır. İzmir Emniyeti, farklı bir eşgal dağıtarak, şüpheliye bir rahatlık duygusu verilmesini sağlamayı amaçlıyor. Bunun amacına ulaşabilmesi için şüphelinin medyayı da takip ediyor olması gerekir.Adli Tıp Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy ise “Bu taktik ender de olsa yapılır. Zanlının rahat hareket etmesini sağlar. Ancak robot resme benzeyen bir adama mal edilebilirdi” dedi.Balçova’da berberlik yapan Abdurrahman Kuktay, Ayri’nin (ilk cinayeti işlediği gün) pazar günü saat 19.00 sıralarında dükkânına gelip saçlarını kestirdiğini söyledi. Kuktay, bu sırada öldürdüğü bankacı Esra Yaşar’ın babasının da dükkâna geldiğini belirterek, “Öldürülen bankacının babası cenaze için gelmişti. Bizim dükkânda tıraş oldu. Hamdi Ayri de tıraş olmaya geldi. Peş peşe tıraş oldular, hatta karşılaştılar” dedi.Hamdi Ayri, 10 yıldır Balçova Korutürk Mahallesi Meşe Sokak’ta oturuyor. Ev ve cinayetlerin işlendiği sokaklar üçgeni andıran 500 metrekarelik alan içinde.Elinde siyah torba olan Hamdi Ayri’nin, Hazal takma isimli Mustafa Has’ı öldürmesinin ardından eşyalarını alıp elindeki torbaya koyduğu anlaşıldı.Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün, art arda 3 cinayet yaşanmasından sonra başlayan ve “seri cinayetler” olarak tanımlanan olayları çözmek amacıyla kentteki uzman psikologlardan destek aldığı ortaya çıktı. Asayiş Şubesi’ndeki dedektiflerin olaylarla ilgili verdikleri bilgileri değerlendiren psikologlar, tıpkı televizyonlarda gösterilen CSI dizilerinde olduğu gibi katil zanlısının profilini çıkarıp polise anlattı. Birbirine yakın yerlerde 2’si kadın 3 kişiyi başlarına arkadan sıktığı tek kurşunla öldüren zanlıyı tanımlayan psikologlar, “kadın ilişkilerinde zayıf ve uyumsuz, kişilik olarak ezik kişilikli” tanımlaması yaptı.Zanlının, kadınların yüzünü görmeden başlarından ateş etmesini “geçmişte kadınlarla ilgili hassasiyet göstereceği bir olay yaşadığı” şeklinde yorumlayan psikologlar, olaylarda boğuşma izi olmamasının da zanlının saldırılar sırasında herhangi bir panik yaşamadığını gösterdiğini açıkladı.