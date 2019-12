Bodrum'da domuz gribi şüphesi

Bodrum-Milas Havalimanı'nda, İngiltere'den Türkiye'ye gelen 1'i çocuk 2 İngiliz, havalimanındaki termal kamerayla yüksek ateş belirlenmesi üzerine hastanede muayeneye alındı.



Bodrum-Milas Havalimanı'na yerleştirilen termal kameranın yüksek ateş belirlediği İngiliz N.D. ve 5 yaşındaki çocuğu E.M., ayrıntılı muayeneye amacıyla sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, termal kamerayla yüksek ateş olduğu belirlenen İngiliz N.D. ve çocuğu E.M.'nin, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Termal kamerada yüksek ateş tespit edildiği için şahıslarla ilgili tıbbi tetkikler yapılıyor. Şahısların hastalık olan herhangi bir yere seyahatlerinin olmadığı, ayrıca hastalık olan bir bölgeden gelmedikleri tespit edildi" dedi.



N.D. ve E.M.'den numune alındığını ifade eden Altıparmak, "Alınan sonuçlara göre hareket edilecek. Herhangi bir vaka söz konusu değil. Ayrıca şahısların hikayelerinde de böyle birşey söz konusu değil. Sadece ateşleri yüksek. Şahıslar, İngiltere'den hastalık görülmeyen bir bölgeden geliyorlar" diye konuştu.



Milas Kaymakamı Şahin Arslan ise Milas Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Abartılacak ve çok önemsenecek bir olay değil. Ciddi ve kamu sağlığına değer veren bir devletin alması gereken rasyonel bir tedbir gereği ve özellikle ateşi olan hastaya koruma amaçlı, tedavi edici bir yardım sunma anlamında gerekli hizmeti sağladık. Alınması gereken numuneyi aldık" dedi.



"Ateş dışında görülen başka bir belirti yok" diye konuşan Arslan, şunları kaydetti:



"Paniğe gerek yok. Bu olay kurduğumuz kamera sisteminin yararlı olduğunun ve çalışır, kullanılabilir bir tedbir olduğunun bir göstergesi. En başta bu uygulamanın yararını görecek olan kişi vücut ısısı 38.5 olan hastalar. Hastalara gerekli olan tüm imkânlar hastane yetkilileri tarafından sağlanıyor."



Bu arada hastalara ve olayı izleyen gazetecilere de sağlık ekipleri tarafından önlem amaçlı maske dağıtıldı.