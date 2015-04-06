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Yaşam

Bodrum'da denizde başı ve kolları olmayan ceset bulundu

Cesedin, daha önce Kara Ada açıklarında batan bir teknede bulunan kaçaklardan birine ait olabileceği tahmin ediliyor

06 Nisan 2015 10:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince denizde başı ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu.

İlçenin Bitez Mahallesi Adaboğazı kıyısında bir ceset görüldüğü ihbarını alan Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

SAGET 10 Nolu Sahil Güvenlik Bot ekibi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve 112 Acil Servis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. 

Bodrum Deniz Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği incelemede bir süre önce öldüğü anlaşılan erkek cesedine rastlandı. Adaboğazı'nın Bitez'e bakan kısmında kayalıklar arasında bulunan cesedin başı ve kollarının olmadığı tespit edildi.

Ekiplerce Bodrum Marinaya getirilen ceset, ön otopsi yapılmak üzere Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan cesedin, daha önce Kara Ada açıklarında batan bir teknede bulunan kaçaklardan birine ait olabileceği tahmin ediliyor.

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