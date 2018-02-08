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Bodrum'da bu kez de minibüs kundaklandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, son 1 ayda 2 otomobil ve 1 evin kundaklanmasının ardından bu defa da minibüs, yanıcı madde dökülerek, yakıldı

08 Şubat 2018 15:46

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, son 1 ayda 2 otomobil ve 1 evin kundaklanmasının ardından bu defa da minibüs, yanıcı madde dökülerek, yakıldı. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, minibüs küle döndü.
Bitez Mahallesi\'nde son 1 ayda 2 otomobil ve 1 ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Bunlarla ilgili başlatılan soruşturmada sürerken, dün saat 23.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Bahçelievler Caddesi\'nde park halindeki 09 LL 420 plakalı minibüs, camı kırıldıktan sonra içine yanıcı madde atılıp, ateşe verilerek, kundaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevlerin sardığı minibüse müdahale etti; ancak araç, tamamen yandı.
Minibüsün, Turgutreis\'te kurulan pazara giyim eşyası satmaya gelen Aydınlı pazarcı Ali Demir\'e (49) ait olduğu belirtildi. Demir\'in aracını park ettikten sonra başından ayrıldığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yangını fark edince itfaiye haber veren Selim Deniz (34), \"Bodrum\'da, son günlerde garip araç yangınları oluyor. Önce Bitez\'de 2 otomobil, 1 ev kundaklandı. Şimdi bu minibüs, kundaklandı. Araçları, evleri yakıyorlar; ama suçlular ortada yok. İnşallah, en kısa zamanda yakalanırlar; daha fazla insanın canı yanmaz\" dedi.

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