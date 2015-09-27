Bodrum'da bir göçmen faciası daha; 17 ölü!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre, 17 kişi hayatını kaybetti.

Ege Denizi’nde yine bir göçmen faciası yaşandı...



Muğla'nın Bodrum ilçesi Çavuşadası açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bot battı.



İlk belirlemelere göre; faciada 17 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, "8 metrelik tekneye 37 kişi binmiş. Arkadaşlarımız 20 kişiyi kurtardı, 17 kişinin de cesedine ulaştı" dedi.

Vali Çiçek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Suriyeli oldukları öğrenilen göçmenlerin, Yalıkavak Mahallesi sahilinden Yunanistan'ın Leros Adası'na gitmek için yola çıktıkları bildirildi.