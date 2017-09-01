Bodrum'da bayramın ilk gününde sahiller doldu

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), (DHA) - BODRUM\'da Kurban Bayramı\'nın ilk günü sahiller doldu.

Bodrum\'da sabah yakınları ile bayramlaşan Bodrumlular ve tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü Bodrum\'da şehir merkezindeki Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet Plajları tıka basa doldu. Bol bol güneşlenip denize giren, çocukları ile sahillerde yürüyüş yapan tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu. Kimi tatilciler ise günübirlik turlarla Kara Ada, Orak Adası, Tavşan Burnu ve Akvaryum Koyları\'na mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti.

\'BODRUM\'DA OLMAKTAN MUTLUYUZ\'

İki çocuk babası mobilyacı 34 yaşındaki Fırat Yalçın, Ankara\'dan bayram tatili için Bodrum\'a geldiklerini belirtip, \"Yollar rahattı, önlemler yoğundu. Bodrum\'da muhteşem bir tatil geçiriyoruz. Herkese kazasız, belasız sağlıklı ve ülkemizin huzur içinde olduğu bir bayram tatili diliyorum. Bodrum\'da olmaktan çok mutluyuz, çok iyi dinleniyoruz\" dedi.

\'YERLİ TURİST BİZİ YALNIZ BIRAKMADI\'

Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, tesislerde doluluk oranlarının çok iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bu bayramda da yerli turist bizi yalnız bırakmadı. Yerli turistin yanı sıra Almanya, Hollanda Belçika ve Avusturya\'da yaşayan gurbetçilerimizin de ilçemize ilgisi büyük oldu. Sezon başında yaşanan ekonomik sıkıntıların önemli bir bölümünü bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Biraz huzur, biraz anlayış ortamı turizm için çok önemli. Kimse gerginliğin olduğu yerde tatil yapmak istemiyor. Şu an ilçemize gelen turistlerimiz huzurlu ve mutlu biçimde tatillerini sürdürüyor.\"

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