-Bodrum'da batan tekne iş makinesi yardımıyla çıkarıldı MUĞLA (A.A) - 28.01.2012 - Bodrum'da 11.5 metre uzunluğundaki ''Gülay'' isimli özel tekne battı. Alınan bilgiye göre, ''Gülay'', su basma pompasında meydana gelen arıza nedeniyle, demirli bulunduğu Bodrum Denizciler Derneği önündeki iskelede suya gömüldü. Yolcu veya görevli bulunmayan tekne, Bodrum Belediyesi Liman Başkanlığı görevlileri, bir dalgıç ve çevredeki denizciler tarafından iş makinesinin yardımıyla battığı yerden çıkartılarak Bodrum Limanı'na çekildi. Teknenin sahibi Gülay Tem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknenin su basma pompasının arızalandığını belirterek, ''Arıza nedeniyle tekne su alıp batmış. Tekne batarken içinde hiç kimse yoktu'' dedi.