T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'da batan tekne iş makinesi yardımıyla çıkarıldı MUĞLA (A.A)

28 Ocak 2012 15:09

-Bodrum'da batan tekne iş makinesi yardımıyla çıkarıldı MUĞLA (A.A) - 28.01.2012 - Bodrum'da 11.5 metre uzunluğundaki ''Gülay'' isimli özel tekne battı.  Alınan bilgiye göre, ''Gülay'', su basma pompasında meydana gelen arıza nedeniyle, demirli bulunduğu Bodrum Denizciler Derneği önündeki iskelede suya gömüldü. Yolcu veya görevli bulunmayan tekne, Bodrum Belediyesi Liman Başkanlığı görevlileri, bir dalgıç ve çevredeki denizciler tarafından iş makinesinin yardımıyla battığı yerden çıkartılarak Bodrum Limanı'na çekildi.  Teknenin sahibi Gülay Tem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknenin su basma pompasının arızalandığını belirterek, ''Arıza nedeniyle tekne su alıp batmış. Tekne batarken içinde hiç kimse yoktu'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24