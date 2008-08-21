Bodrum’da “bale” büyülüyor

Bu yıl festivalin konuk ülkesi olan İspanya'dan gelen "Los Vivancos: 7 Hermanos", Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında dans gösterisi sundu.



Sanatseverlerin uzun süre ayakta alkışladığı gösteriyi aralarında Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan, Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan ve piyanist Gülsin Onay'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 300 kişi izledi.



Her biri çok iyi Flamenko dansçısı olan ve aynı zamanda enstrüman çalan 7 erkek kardeşten oluşan grup, 2004 yılında kuruldu. Kendisi de dansçı olan babalarından çok küçük yaşlardan itibaren dans etmeyi öğrenen Vivancos kardeşler, Avrupa'da çeşitli festivallere de konuk oldu.



Festival ''Güldestan'' ile devam edecek



İstanbul Devlet Opera ve Balesi festival kapsamında Beyhan Murphy'nin "Güldestan" adlı çalışmasını 22 Ağustosta sunacak. Murphy ve Mercan Dede'nin göçebe toplum kökenlerinden yola çıkarak birlikte tasarladığı eserde, Mercan Dede'nin "Nar", "Fusion Monster", "Su" ve "Dust" albümlerinden seçkilerin yanı sıra bazı düzenlemeleri de yer alıyor. Eserde, izleyici, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"sinden, Orhan Pamuk'un "Öteki Renkler"ine kadar uzanan bir serüvene çıkıyor.

