Bodrum'da aynı teknede



Kaya Çilingiroğlu-Feraye Tanyolaç çifti, geçtiğimiz pazar günü teknelerinde Hülya Avşar ile sevgilisi Sadettin Saran'ı ağırladı. Yanlarına çocuklarını da alan iki çift, gözlerden uzak bir koyda tüm günü beraber geçirdi.



Otel açığına demir attılar



Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi ve oğlu Hüseyin Kaya'nın annesi Feraye Tanyolaç, önceki hafta yanlarına Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra'yı da alarak tatile çıkmıştı. Hep birlikte Ege ve Akdeniz'in eşsiz koylarını dolaşan grup, geçtiğimiz pazar günü ise Bodrum'daki Rixos Otel'in açıklarında demir attı. Çünkü oradan alacakları iki önemli konuk vardı: Hülya Avşar ve sevgilisi Sadettin Saran...



Akşama kadar bir arada



Rixos'ta kalan Avşar ile Saran, teknenin demir attığını duyunca sahile indi. Önce ünlü sanatçı göründü kıyıda, birkaç dakika sonra sevgilisi... Çift, birlikte bota binip Çilingiroğlu ile Tanyolaç'ın teknelerine doğru dümen kırdı. Ardından gözlerden uzak bir koya doğru demir alan grup, tüm günü çocuklarıyla ve sevdikleriyle birlikte yüzüp güneşlenerek geçirdi. Hülya Avşar ile Sadettin Saran, akşama doğru botla yine kaldıkları otele döndü.





