Bodrum'da 'açlık grevi' gerginliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için eylem yapan BDP'li gruba, MHP'li bir grup saldırmak istedi. 200 kişilik Çevik Kuvvet ekibi BDP'li grubu kordona alıp uzaklaştırarak olayların büyümesini önledi.

Bodrum BDP İlçe Teşkilatı, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için Bodrum Belediye Meydanı'nda, bugün saat 18.00 sıralarında, "Açlık grevlerinde çözüm ölüm olmasın" sloganıyla eylem düzenledi.

Eyleme katılan, aralarında BDP Muğla eski İl Başkanı Mehmet Polat, Yeşiller Partisi Eski Genel Başkanı Bilge Contepe, daha önce Muğla Milletvekili adayı da olan belgesel yapımcısı Şehbal Şenyurt'un da bulunduğu yaklaşık 80 kişi, "Başbakan sen sus vicdan konuşsun", "Ölüm değil çözüm, tecrit değil özgürlük" ve "Hayatları karartmayın ölümleri durdurun" yazılı döviz ve pankartlar açıp, Kürtçe slogan atarak şarkılar söyledi.

Eylem sırasında 400 Çevik Kuvvet polisi de geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, grubu Kürtçe türkü söylenip, slogan atılmaması için uyardı.

Uyarının ardından BDP'li grup adına basın açıklamasını okuyan Şahap Atasoy, "Sakatlanmalar ve ölümler başladığında tek sorumlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve onun emrindeki bakanları ve hükümeti olacaktır. Çocuklarımız insanlarımız en temel haklarını elde edebilmek için ölüyorlar. Talepleri taleplerimizdir, ölümleri değil, hayatı savunuyoruz. Talepleri duyun, sizde bir çığlık olun, açlık grevlerini durdurun" dedi.

Açıklamanın ardından pankart ve dövizleri yere bırakan grup, mum yakarak oturma eylemi yaptı, Kürtçe ağıt yaktı.

Türk bayrağı ile tepki

Bu sırada, Bodrum'daki Enduro Motosiklet Şampiyonası'nda birinci olan 27 yaşındaki Hacı Özkeskin elinde Türk Bayrağı ile meydana geldi. Polis, Özkeskin'i meydandan uzaklaştırdı.

Kısa bir süre sonra bu defa ellerinde Türk bayrakları meydana kendilerini MHP'li olarak tanıtan 60 kişilik bir grup, geldi.

Grup, dev Türk Bayrağı açıp, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk, Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atıp, BDP'li gruba doğru yürüyüp, saldırmak istedi. Bunun üzerine Çevik Kuvvet, BDP'lileri çembere alıp, İtfaiye Meydanı'ndaki araçlarına kadar götürerek, alandan uzaklaştırdı.

Gelişmeleri olay yerinde takip eden Bodrum Emniyet Müdür Yardımcısı Kazım Taşbaş, MHP'li gruba terör örgütünün oyununa gelmemeleri için uyarıda bulunarak, "Halkı halka kırdırmak istiyorlar. Tepkinizi en modern ve demokratik şekilde gösterdiniz. Şimdi dağılın ve evlerinize gidin. Aksi takdirde yapacağınız her saldırı ve yanlış adım örgütün işine yarayacak. Asıl hedefleride bu değil mi? Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum" dedi. Bunun üzerine grup dağıldı.

Polis, olası bir olaya karşı Gümbet'teki BDP Bodrum İlçe Teşkilatı Binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. (cnnturk.com)