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Bodrum'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da gerçekleşen depremle ilgili AFAD açıklama yaptı

07 Ağustos 2017 12:03

Muğla Bodrum'da bu sabah Bodrum ve çevresi bu sabah Richter ölçeğine göre 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Entitüsü’nün merkez üssünü Bodrum’un Pınarlıbelen Köyü olarakÿbelirlediği ilk deprem saat 08.18’de meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem Bodrum başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedildi.

Halkın panik halinde sokaklara dökülmesine neden olan bu depremi saat 08.44’de bu kez Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem izledi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde peş peşe meydana gelen bu sabahki depremler, 21 Temmuz’daki Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Bodrum ve çevresinde endişeye neden oldu.

AFAD açıklama yaptı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada ise saat 08.18’de merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

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