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Bodrum'da 250 hektarlık alan kül oldu!

Yangın, 24 saatte ancak söndürülebildi

Fotoğraf: Arşiv

19 Haziran 2016 22:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve ilk belirlemelere göre 250 hektarlık makilik alanı küle çeviren yangın havadan ve karadan müdahale ile 24 saatte güçlükle söndürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Karabağ Mahallesi'ndeki makilik alanda dün (Cumartesi) saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler Akyarlarlar mahallesine kadar ulaşarak Karaincir Sitesi'ni tehdit etti.

Alevlere havadan bir yangın söndürme uçağı ve helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri ve orman işçileri ile müdahale edildi. Alevlerin siteye ulaşması engellendi. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmak üzere olan yangın rüzgarın şiddetini yeniden artırması ile hızla tepelik alanlardan Akyarlar mahallesi sahiline doğru ilerledi. Alevler ilerlediği yönde siteleri tehdit etti. Site sakinleri evlerini boşalttı.

Jandarma ekipleri de anonslarla sivil vatandaşların yangın bölgesinden uzaklaşması uyarısında bulundu. Ekiplere zor anlar yaşatan rüzgarında etkisi ile bir sitenin bahçesine giren alevler evlere birkaç metre kala söndürüldü. Bu arada inşaat ve bahçe malzemelerinin bulunduğu bir depo yandı.

Turgutreis-Ortakent mahallesi arasındaki yolun Akyarlar Mevkii'nde trafik kontrollü olarak sağlandı. Yangın bir süre sonrada rüzgarın yön değiştirmesi ile batı yönde Turgutreis mahallesine doğru ilerledi. Geniş bir alanda etkili olan yangında gökyüzü dumanlar kaplandı.

Alevler, bugün saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Yangın 24 saatte söndürülürken, ilk belirlemelere göre 250 hektarlık makilik alan zarar gördü.

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