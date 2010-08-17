Bodrum'da 23;59 yasağı

T24 - Muğla Valiliği Mahalli Çevre Kurulu eğlence yerleri ve gece kulüplerinde 23.59’dan sonra 7 desibel A’nın (dBA) üzerinde müzik yayınını yasakladı. Karar turistik ilçeler Bodrum, Marmaris ve Fethiye’yi etkileyecek.

Muğla Valiliği, aldığı kararla eğlence yerleri ve gece kulüplerinde 23.59’dan sonra belli bir seviyenin üzerinde yüksek sesli müzik yayını yapılmasını yasaklandı. Karara göre, bu yasağın uygulanıp uygulanmadığını polis, jandarma ve zabıta birimleri takip edecek. Karardan özellikle Muğla’nın turizm ağırlıklı ilçeleri olan Bodrum, Marmaris ve Fethiye’nin olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Muğla Valiliği “Mahalli Çevre Kurulu”nun 29 Temmuz’da aldığı kararlar şöyle:

- Açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik faaliyetlerinin sona erdirileceği saatin 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 14. maddesi ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev Kanun ve Yetkileri Kanunu’na istinaden çıkarılan ‘Jandarma Teşkilat ve Görev Yetkileri’ yönetmeliğinin 62. maddesine göre 23.59 itibariyle canlı müzik yayını kesinlikle durdurulacak.

- Bu kapsamda birden fazla eğlence yerinden çevreye yayılan toplam gürültü seviyesinin Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7 dBA’dan fazla olmayacak,

- Bar ve disko şeklinde çalışan işletme önünde bulunan ve caddeye sokağa ses verecek şekilde kullanılan hoparlörler kaldırılacak,

- Bar ve diskolara müşteri çekmek amaçlı olarak kullanılan düdük ve benzeri aletler kullanılmayacak,

- Havai fişek gösterileri, 22.30’dan sonra yapılmayacak ve 5 dakika süreyle sınırlı olacak,

- Bu yasaklara uyulup uyulmadığı Polis, Jandarma ve zabıta tarafından takip edilecek.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığındaki kurul tarafından alınan kararda İl Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Tarım Müdürü ve Karayolları Şube Şefi’nin de aralarından bulunduğu kurul üyesi 15 bürokratın imzası var.

