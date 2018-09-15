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Bodrum'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 16 kaçak göçmen yakalandı

15 Eylül 2018 02:13

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 16 kaçak göçmen yakalandı. 
Bodrum\'un Alaca Burnu Mevkii\'nde bugün akşam saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmenleri farketmesi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekiplerini görerek kaçmaya başlayan göçmenlerin yakalanması için Akyarlar ile Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de karadan çalışma başlattı. Suriye, Lübnan, Irak ve Filistin uyruklu toplam 16 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Kaçaklar, karakoldaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.
Bu arada kaçak göçmenlerin karadaki kaçış anları ise sahil güvenlik botundaki kamera tarafından saniye saniye kaybedildi. 

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