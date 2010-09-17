-BODRUM'DA 12 EYLÜL'E SUÇ DUYURUSU BODRUM (A.A) - 17.09.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12 Eylül darbesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Kendilerine ''Darbe Mağdurları'' diyen, aralarında Prof. Dr. Baskın Oran'ın da bulunduğu yaklaşık 40 kişi, suç duyurusu dilekçelerini Bodrum Adliyesi'ne verdikten sonra basın açıklaması yaptı. Gruptakiler adına açıklamayı okuyan Şakir Saat, ''Yasakların tarifi olan darbe anayasasını ve arkasındaki zihniyeti sorgulamak, tarihteki onursuz yerine göndermek için bu suç duyurusunu yaptık. Çünkü 1960 darbesinin hesabı sorulabilseydi 1980 darbesi olmayacaktı'' dedi. Saat, darbe sonucu siyasi partilerin kapısına kilit vurulup mallarına el konulduğunu, 650 bin kişinin gözaltına alındığını belirterek, şöyle konuştu: ''1 milyon 683 bin kişi fişlenmiştir. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmıştır. 7 bin kişi için idam cezası istenmiştir. 517 kişiye idam cezası verilmiştir. Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asılmıştır. İdamları istenen 259 kişinin dosyası meclise gönderilmiştir. 71 bin kişi TCK'nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılanmıştır. 98 bin 404 kişi 'örgüt üyesi olmak' suçundan yargılanmıştır. 388 bin kişiye pasaport verilmemiştir. 30 bin kişi 'sakıncalı' olduğu için işten atılmıştır. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarılmıştır. 30 bin kişi 'siyasi mülteci' olarak yurt dışına gitmiştir. 300 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüştür. 171 kişinin 'işkenceden öldüğü' belgelenmiştir.'' Prof. Dr. Oran da bugünkü suç duyurusunun başka hiçbir şey olmasa dahi, halk oylamasında ''evet'' demenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, ''Şimdi zaman aşımı var mı, yok mu tartışmaları başlayacak. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olur mu, olmaz mı tartışmaları başlayacak. Bunlar son derece sağlıklı tartışmalar. Bunlar yapılamayan şeylerdi. 'Evet'in sadece bu sonucu olsa o bile çok önemli. Bu hem Türkiye hem Bodrum için bir adım'' diye konuştu.