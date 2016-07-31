Bodrum yine yanıyor!

Bodrum'da öğle saatlerinde çıkan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. "Cehennemin içerisindeyiz" diyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Tüm ekiplerimiz burada. Herhangi bir olası duruma karşıda sağlık ekipleri de bölgede. Dumandan etkilenen itfaiye görevlileri var. Müdahaleye katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Bodrum’un Yokuşbaşı Mevkisi’nde katı atık vahşi depolama alanında çıkan yangında, Muğla ile ilçeleri Bodrum, Milas ve Yatağan’dan toplam 17 itfaiye aracı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 arazöz ile 50 orman işçisi karadan, 2’şer söndürme helikopteri ve uçağı ile müdahale edildiği bildirildi. 4 iş makinesinin yanı sıra özel ve resmi kurumlara ait olmak üzere 10’a yakın su tankeri ve vidanjörü ile AKUT Bodrum Ekibi ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği üyelerini de söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi. Çöplükteki yangının güney batı yönündeki ormanlık alana sıçraması havadan ve karadan müdahale sayesinde son anda önlendi. Ancak, zaman zaman etkili olan ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlerin ormanlık alana sıçraması tehlikesinin henüz tam olarak ortadan kalkmadığı öğrenildi.

"Cehennemin içerisindeyiz" diyen Başkan Kocadon, "Tüm ekiplerimiz burada. Herhangi bir olası duruma karşıda sağlık ekipleri de bölgede. Dumandan etkilenen itfaiye görevlileri var. Müdahaleye katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.