-''Bodrum Yacht Festivali'' başlıyor MUĞLA (A.A) - 03.10.2011 - ''Bodrum Yacht Festivali'', 15-23 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında, Bodrum'un kültürel değerlerine sahip çıktıklarını söyledi. Bodrum'un en önemli özelliklerinden birinin de ahşap yatlar olduğuna dikkati çeken Kocadon, ''Bu organizasyon da yatların tanıtımı için oldukça önemli. Bizler bu organizasyonun her geçen yıl daha da büyümesi için elimizden geleni yapacağız'' dedi. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon da 2006 yılına göre daha az ciro yapan yatçılık sektörünün daha iyi yerlere gelmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Era Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Cup Kurucusu Erman Aras ise festivalin amacının Bodrum'un ahşap yatlarının tanıtılması olduğunu belirterek, ''Yıllar geçtikçe organizasyonumuz büyüdü. Gemicimiz, mühendisimiz, tekne sahibimiz sürekli bir şeyler öğrendi. Bu yıl oldukça önemli bir noktadayız. Umduğumuz maddi destekleri bulamıyoruz. Ancak bizlere destek olan firmalara teşekkür ediyorum. Her geçen yıl festivalin daha geniş kapsamlı devam edeceğine inanıyorum'' diye konuştu. Öte yandan, bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında fuar, denizcilik müzesi açılışı ve yat mutfağı yarışması gibi etkinliklerin yer alacağı bildirildi.