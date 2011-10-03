T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''Bodrum Yacht Festivali'' başlıyor MUĞLA (A.A)

03 Ekim 2011 21:22

-''Bodrum Yacht Festivali'' başlıyor MUĞLA (A.A) - 03.10.2011 - ''Bodrum Yacht Festivali'', 15-23 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında, Bodrum'un kültürel değerlerine sahip çıktıklarını söyledi.  Bodrum'un en önemli özelliklerinden birinin de ahşap yatlar olduğuna dikkati çeken Kocadon, ''Bu organizasyon da yatların tanıtımı için oldukça önemli. Bizler bu organizasyonun her geçen yıl daha da büyümesi için elimizden geleni yapacağız'' dedi. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon da 2006 yılına göre daha az ciro yapan yatçılık sektörünün daha iyi yerlere gelmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Era Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Cup Kurucusu Erman Aras ise festivalin amacının Bodrum'un ahşap yatlarının tanıtılması olduğunu belirterek, ''Yıllar geçtikçe organizasyonumuz büyüdü. Gemicimiz, mühendisimiz, tekne sahibimiz sürekli bir şeyler öğrendi. Bu yıl oldukça önemli bir noktadayız. Umduğumuz maddi destekleri bulamıyoruz. Ancak bizlere destek olan firmalara teşekkür ediyorum. Her geçen yıl festivalin daha geniş kapsamlı devam edeceğine inanıyorum'' diye konuştu. Öte yandan, bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında fuar, denizcilik müzesi açılışı ve yat mutfağı yarışması gibi etkinliklerin yer alacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24