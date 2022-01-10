Bodrum'u sağanak vurdu; onlarca ev ve işyerini su bastı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yağış nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapandı. Onlarca ev ve işyerini su bastı, seralar sel suları altında kaldı.

Bodrum’da bugün akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağış Turgutreis, İslamhaneleri, Dereköy, Peksimet ve Gümüşlük köylerinde hayatı felç etti. Sağanak yağış ile birlikte dağlardan gelen ve derelerin taşmasına neden olan sel suları İslamhaneleri köyünde Bodrum-Turgutreis karayolunun tamamen kapanmasına neden oldu. Bazı araçlar sel sularıyla sürüklenirken hasar gördü. İslamhaneleri köyünün ana caddesinde bulunan onlarca ev ve işyerini su bastı.

Bağ evleri ve seralar su altında

Dereköy ile İslamhaneleri arasında kalan Dereköy Deresi’nin taşması ile çiftlik ve bağ evleri sular altında kaldı. Sel öncesinde yapılan anons ve duyurularla çiftlik evleri boşaltıldı, faciadan dönüldü.

"Böyle yağış görmedik"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri alarma geçti. Dere yatakları temizleyerek suyun denize ulaşması sağlandı.

Büyük bir faciadan dönüldüğünü belirten marangoz Veli Durmuş, “Yaklaşık 30 yıldır Bodrum’dayım, böyle yağış görmedim. Her şey bir saat içerisinde oldu bitti. Sağanak yağış yolları kapadı, dereleri taşırdı, önüne ne gelirse sildi süpürdü. Onlarca ev, işyeri, bağ ve tarım arazileri sular altında. Önemli olan cana zarar gelmemesi” dedi.

Bodrum’da metrekareye saate 89 litre yağış düştüğü belirtildi. Bodrum-Turgutreis karayolunun trafiğe açılması ve Dereköy’de bazı evlerde mahsur kalanların kurtarmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.