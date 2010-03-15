Bodrum Tapu Müdürlüğü oprasyonu: 24 gözaltı

T24 -

Alınan bilgiye göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum Tapu Müdürlüğüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 5'i kadın 12'si kamu görevlisi 24 kişiden 17'si ele geçirilen evrakla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Bodrum'da gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda operasyonun Konya, İzmir ve İstanbul'da sürdüğü, başka gözaltıların olabileceği bildirildi.Bu arada, zanlılar için 2 gün ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 astsubayın ise akşam saatlerinde Muğla'ya getirileceği kaydedildi.Muğla Emniyet Müdürlüğün tarafından sabah saatlerinde Bodrum, İstanbul, Konya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Bodrum Tapu Müdürü ve 3 astsubayın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.