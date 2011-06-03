-BODRUM ÖĞRETMENEVİ'NDE YANGIN BODRUM (A.A) - 02.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki öğretmenevinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Paşatarlası mevkisinde bulunan Muğla Bodrum Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda yangın çıktı. Öğretmenevinin şofben ve bazı beyaz eşyaların bulunduğu odasında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri müdahale etti. Bu arada öğretmenevinde kalanlar, polis ekiplerince tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana geldi. Öğretmenevinde kalanlardan Yaşar Coşkun, gazetecilere, odasında film izlerken aniden elektriklerin kesildiğini anlatarak, ''Biraz bekledim elektrik gelmedi. Sonra sesler duydum, kapıyı açtım. Burnuma koku geldi, hemen dışarı koştum. Geriye döndüm çantamı almak için ama etrafı duman sarmıştı. Dışarıya attım kendimi'' dedi. Öğretmenevine gelen Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, ''Yangın elektrikli şofbenden çıkmış. Dumandan etkilenen kimse yok'' diye konuştu.